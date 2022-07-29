В ШОС заявили, что гибридная война против России задела Китай

Гибридная война, которую Запад развязал против России, уже начала затрагивать Китай. На фоне этого военное применение получили военные технологии. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.

"Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений. Против одного из государств — учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает перехлёстываться на Китай", — сказал Логвинов в китайском городе Циндао на открытии форума СМИ и аналитических центров стран ШОС на тему "Совместное определение будущего, старт нового пути развития".

Зампредседателя ШОС добавил, что за последние 20 лет антагонизм Запада в отношении Шанхайской организации сотрудничества усилился. Как считает Логвинов, проявилось это и в событиях, которые произошли в начале года в Казахстане. Тогда ШОС и ОДКБ единым голосом выступили в поддержку законных властей Казахстана.