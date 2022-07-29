Нежелание убираться оказалось возможным симптомом опасной болезни
Психотерапевт Вилков назвал болезни, на которые указывает нежелание делать уборку
Наличие или отсутствие желания убираться дома может указывать на наличие некоторых заболеваний. Каких именно, рассказал врач-психотерапевт Алексей Вилков.
"Когда человек в депрессии или апатии, то из-за отсутствия мотивации может перестать убираться в квартире. Человек в тревоге, неврозе или с навязчивыми действиями, наоборот, часто склонен поддерживать сверхчистоту в силу повышенной тревожности", — отметил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".
Впрочем, он подчеркнул, что это не всегда свидетельствует о каком-либо заболевании. Иногда стремление к чистоте вызвано особенностями характера человека. К примеру, зацикленность на том, чтобы вещи лежали на тех местах, куда их положили, может быть свидетельством эпилептоидного или педантичного характера личности.
Ранее Лайф писал, что врач рассказала о вреде хронического коллективного стресса для здоровья. Причинами его возникновения обычно служат события негативного характера, такие как природные катастрофы, эпидемии, теракты. Выбить из колеи может даже проигрыш любимой футбольной команды.
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