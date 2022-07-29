Нежелание убираться оказалось возможным симптомом опасной болезни

Наличие или отсутствие желания убираться дома может указывать на наличие некоторых заболеваний. Каких именно, рассказал врач-психотерапевт Алексей Вилков.

"Когда человек в депрессии или апатии, то из-за отсутствия мотивации может перестать убираться в квартире. Человек в тревоге, неврозе или с навязчивыми действиями, наоборот, часто склонен поддерживать сверхчистоту в силу повышенной тревожности", — отметил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Впрочем, он подчеркнул, что это не всегда свидетельствует о каком-либо заболевании. Иногда стремление к чистоте вызвано особенностями характера человека. К примеру, зацикленность на том, чтобы вещи лежали на тех местах, куда их положили, может быть свидетельством эпилептоидного или педантичного характера личности.