Германии предсказали утрату лидерства в Евросоюзе

Германия теряет лидирующее положение в Европейском союзе. Об этом пишет в статье для агентства Bloomberg журналист Мария Тадео.

По мнению автора публикации, такое положение дел определено энергетическим кризисом, возникшим из-за многочисленных санкций против России.

"Больше десяти лет Берлин обладал высшей моральной и финансовой властью и авторитетом в Евросоюзе, определяя его политику и выступая в роли плохого полицейского по отношению к более слабым экономикам южноевропейских государств. Энергетический кризис изменил положение вещей", — сообщает журналист.

Тадео считает, что Германия на сегодняшний день может уступить свои ведущие позиции южным странам Евросоюза. По словам журналиста, главным минусом немецкой экономической модели стала её зависимость от России. Такая перегруппировка сил в конечном счёте может оздоровить Евросоюз, подытоживает публицист.