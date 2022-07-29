Ещё и художник: Джонни Депп разом продал картины своей первой коллекции
Джонни Депп продал картины своей первой коллекции за $3,65 млн
Джонни Депп. Фото © ТАСС / ЕРА / ETTORE FERRARI
Американский актёр Джонни Депп продал портреты из своей дебютной коллекции "Друзья и герои" за 3 млн фунтов стерлингов (3,65 млн долларов) в британском интернет-магазине Castle Fine Art. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Картины Джонни Деппа. Фото © castlefineart.com
Среди проданного — портреты четырёх человек, которые вдохновили артиста: певца Боба Дилана, актёра Аль Пачино, актрисы Элизабет Тейлор и гитариста группы The Rolling Stones Кита Ричардса. По данным телеканала, цена одной картины составляла 3,95 тыс. фунтов стерлингов (4,8 тыс. долларов), а комплект из четырёх изображений можно было приобрести за 14,95 тыс. фунтов стерлингов (18,1 тыс. долларов).
Уточняется, что информация о начале продаж появилась в аккаунте Деппа в соцсети. После этого сайт интернет-магазина некоторое время не работал из-за значительно возросшей нагрузки. Затем все 780 картин коллекции были распроданы за несколько часов.
Как сообщал Лайф, ранее портрет Монро работы Энди Уорхола продали за рекордные $195 млн. Все полученные от продажи средства пойдут на финансирование благотворительного фонда. Картина написана в 1964 году, через два года после смерти актрисы.