Новый генсек ОПЕК признал важность поставок из России

Участие России в договорённостях ОПЕК+ важно для успешной реализации соглашения. Такое мнение высказал Хайсам аль-Гайс, который с 1 августа вступает в должность генерального секретаря ОПЕК.

Он сказал об этом в интервью кувейтской газете "Ар-Рай. Также аль-Гайс высказался о России как о крупном игроке на мировом энергетическом рынке.

"Россия является стратегическим партнёром и одним из крупнейших производителей, и её присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения", — сказал аль-Гайс.

Формат ОПЕК+ создан для сотрудничества стран ОПЕК с государствами-поставщиками, не входящими в эту организацию. Он действует с 2017 года. Его цель — стабилизировать рынок нефти. Пока соглашение действует до конца 2022 года.