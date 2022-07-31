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31 июля, 20:23

Депутат Рады предложил отправить украинские войска в Косово

Депутат Рады Гончаренко: Киев должен встать на защиту Косова

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что если Сербия "вторгнется" в самопровозглашённое Косово, то Киев должен встать на защиту и использовать там украинские войска.

"Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать", — написал Гончаренко в "Твиттере".

Сегодня сирены звучали в северных районах Косова, населённых сербами, люди строили баррикады на трассах. Полиция самопровозглашённого Косова закрыла два КПП в центральную часть Сербии. Минобороны Сербии опровергло слухи о вхождении военных на территорию Косова и Метохии и призвало не распространять дезинформацию.

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"Я молюсь о мире": Вучич призвал сербов и албанцев к миру в "доведённой до кипения" ситуации

Ранее Лайф приводил слова президента Сербии Александра Вучича, что полиция Косова в ночь на 1 августа начнёт операцию по замене выданных документов властями Сербии и перерегистрации автомобилей местных сербов на номера Республики Косово.

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ТАСС / Анна Марченко

Светлана Шумакова

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