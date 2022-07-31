Депутат Рады предложил отправить украинские войска в Косово
Депутат Рады Гончаренко: Киев должен встать на защиту Косова
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что если Сербия "вторгнется" в самопровозглашённое Косово, то Киев должен встать на защиту и использовать там украинские войска.
"Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать", — написал Гончаренко в "Твиттере".
Сегодня сирены звучали в северных районах Косова, населённых сербами, люди строили баррикады на трассах. Полиция самопровозглашённого Косова закрыла два КПП в центральную часть Сербии. Минобороны Сербии опровергло слухи о вхождении военных на территорию Косова и Метохии и призвало не распространять дезинформацию.
Ранее Лайф приводил слова президента Сербии Александра Вучича, что полиция Косова в ночь на 1 августа начнёт операцию по замене выданных документов властями Сербии и перерегистрации автомобилей местных сербов на номера Республики Косово.
ТАСС / Анна Марченко