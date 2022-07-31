Депутат Рады предложил отправить украинские войска в Косово

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что если Сербия "вторгнется" в самопровозглашённое Косово, то Киев должен встать на защиту и использовать там украинские войска.

"Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать", — написал Гончаренко в "Твиттере".

Сегодня сирены звучали в северных районах Косова, населённых сербами, люди строили баррикады на трассах. Полиция самопровозглашённого Косова закрыла два КПП в центральную часть Сербии. Минобороны Сербии опровергло слухи о вхождении военных на территорию Косова и Метохии и призвало не распространять дезинформацию.