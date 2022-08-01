Залпы в честь славных побед: В Петербурге празднование Дня ВМФ завершилось салютом

Небо над Санкт-Петербургом украсил салют в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Более 70 видов праздничных огней вспыхнули в небе над Северной столицей. Фейерверк был дан в 22:45 от стен Петропавловской крепости и в Кронштадте.

Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Время залпов перенесли с 22:00 на 45 минут. Возможно, причиной послужил концерт на Дворцовой площади, где давали рок-оперу "Юнона и Авось", которая началась в 21:00. Тем не менее желающих увидеть небесное зрелище набралось немало. Петербуржцы и гости города наблюдали за красочным шоу в небе с набережных Невы. На кадрах, публикуемых Лайфом, на фоне залпов в честь Дня ВМФ слышны восторженные возгласы пришедших на торжественное зрелище.

В пресс-службе Западного военного округа рассказали, что было дано 30 залпов в честь славных побед российского воинства, символов Военно-морского флота и городов-героев. Залпы производились из орудий Д-44 и Д-30 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибра 105, 125, 195 и 310 мм.

Ранее Лайф писал, что в Петербурге активисты "Волонтёрской роты" выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ. Затем добровольцы организовали флешмоб "Слава ВМФ!" на территории Михайловского замка.