Косово временно отступило на фоне риска конфликта с Сербией
Власти Косова отложили до сентября введение запрета на сербские документы
Правительство непризнанной Республики Косово приняло решение отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Об этом говорится в заявлении кабинета министров. Именно намерение Приштины ввести новые правила ранее и стали причиной резкого роста напряжённости в регионе.
Как сообщает портал kosovo-online, в правительстве непризнанной республики осудили Сербию за "блокирование дорог и стрельбу по полиции Косова". Там добавили, что решение отложить введение запрета на сербские документы было принято после контактов с представителями США и Евросоюза.
"В связи с этим правительство Косова решило отложить выполнение двух решений с 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда все препятствия будут сняты и на севере Косова будет безопасно. Мы благодарим международных партнёров, особенно посла США Джеффри Ховеньера, за их самоотверженность и вклад", — говорится в заявлении.
Ранее, как рассказывал Лайф, накануне на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Кроме того, местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт.
Броневик полиции в Косове. Фото © ТАСС AP / Bojan Slavkovic