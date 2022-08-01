Косово временно отступило на фоне риска конфликта с Сербией

Правительство непризнанной Республики Косово приняло решение отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Об этом говорится в заявлении кабинета министров. Именно намерение Приштины ввести новые правила ранее и стали причиной резкого роста напряжённости в регионе.

Как сообщает портал kosovo-online, в правительстве непризнанной республики осудили Сербию за "блокирование дорог и стрельбу по полиции Косова". Там добавили, что решение отложить введение запрета на сербские документы было принято после контактов с представителями США и Евросоюза.

"В связи с этим правительство Косова решило отложить выполнение двух решений с 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда все препятствия будут сняты и на севере Косова будет безопасно. Мы благодарим международных партнёров, особенно посла США Джеффри Ховеньера, за их самоотверженность и вклад", — говорится в заявлении.