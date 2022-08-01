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31 июля, 21:48

Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации вокруг Косова

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации вокруг непризнанной Республики Косово. Выступив с заявлением, он отметил конструктивную позицию МИД РФ.

"Хочу поблагодарить тех, кто поддержал Сербию. Особенно хочу поблагодарить <…> представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно", — сказал Вучич в заявлении, которое транслировал телеканал "Пинк".

Он призвал международное сообщество оказать влияние на власти непризнанной Республики Косово, чтобы разрядить напряжённую ситуацию. Вучич надеется, что положение дел в Косове и Метохии улучшится в понедельник, 1 августа.

"Надеюсь, если не сегодня вечером, то завтра наступит деэскалация и у нас останется время, чтобы подготовиться к разговору и попытаться прийти к компромиссному решению, сохранить мир", — сказал сербский лидер.

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Ранее Лайф рассказывал, что на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Кроме того, местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове заявили о готовности вмешаться в конфликт.

Обложка ©

Пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев

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