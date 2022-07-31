Ситуация в Косово Как НАТО и США уничтожали сербов и почему Запад именно сейчас решил достать из рукава косовский конфликт. 31 июля, 20:51 Фото © ТАСС / EPA / VALDRIN XHEMAJ

Что сейчас происходит в Косово

Белград готовится отразить погромы и вероятную операцию Приштины против сербов, проживающих на севере самопровозглашённой республики Косово. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия республики не допустит новых убийств. А власти Косово, состоящие из албанских полевых командиров, по его словам, готовят провокации, чтобы объявить себя жертвой. Так полиция Приштины заявила, что закрыла два КПП и мост для перехода в Сербию.

Численность сербов, проживающих на севере Косово, составляет чуть меньше 100 тысяч человек. Речь идёт о контроле над тремя общинами. Эксперты считают, что может быть организована зачистка Косово от сербов, для того чтобы окончательно решить этот вопрос именно сейчас, когда Россия отвлечена спецоперацией на Украине. Это станет акцией устрашения для всех, кто борется против санкций.

— У Сербии объективно есть силы и чтобы ответить, и чтобы серьёзно сократить численный состав косовских боевиков. Но Белград понимает, что на стороне Косово выступит коллективный Запад, причём это не будет украинский вариант с ленд-лизом. Это будет новый 1999 год, — полагает депутат Госдумы Андрей Медведев.

Косово на карте

Физическая карта Косова. Фото © Wikipedia

Косовские власти

Напомним, около года назад в сентябре 2021 года между Белградом и Приштиной разгорался серьезный конфликт из-за надуманной причины — косовские власти требовали от проживающих в автономной республике сербов оформления временных косовских автомобильных номеров. Тогда начались случаи нападения, избиения сербских водителей и отъём не только частного транспорта с белградскими номерами, но и автомобилей скорой помощи, грузовых машин, перевозящих продукты. Местные сербы отказались от нововведений и соорудили баррикады вблизи двух КПП на границе с Центральной Сербией. Уже тогда Белград готов был ввести войска на север Косово. Однако градус накала снизили российские комплексы "Панцирь", которые Москва отправила в Сербию для участия в учениях "Славянский щит — 2021".

В Белграде понимают, что на стороне Косово опять выступит весь Запад и вновь по отношению к сербам будет совершено новое кровавое военное преступление.

Президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / AP / Darko Vojinovic

— Все, что могу сказать, — мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу: сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения, продолжат издеваться над сербами и убивать их, то Сербия победит! — заявил сегодня глава страны Вучич. Тем временем во всех церквях и монастырях Северного Косово в набат непрерывно звонят колокола, сообщают местные СМИ. Так же было 23 года назад, когда коллективный запад готовился бомбить Сербию.

Даже если НАТО откажется урегулировать конфликт в Косово и поддержит непризнанную республику, то моральную победу одержит в любом случае Белград, потому что 20 лет назад за Косово сражалась албанская молодёжь, считая его своей Родиной, а теперь это будут люди наркобаронов. Позиции США сейчас ослаблены в мире, поэтому Западу позарез нужна новая молниеносная война. Кризис в Штатах, которому предшествовала потеря Афганистана, а теперь и операция России на Украины поставили администрацию Байдена в безвыходное положение, поэтому может быть вскрыт косовский кейс.

— Вучич долго и методично работал, чтобы склонить мировую общественность в свою сторону, к тому же Европа вынуждена наблюдать разрастание крупнейшего в мире хаба по транзиту наркотиков и оружия, которым стала непризнанная Республика Косово, и это явно ей не нравится. Торговля контрабандой и даже человеческими органами распространяется на страны западной части Евросоюза. Симпатии европейцев, которые были в своё время на стороне косоваров, испарились, — отметил политолог Олег Матвейчев.

Однако, если год назад Приштина только готовилась к атаке, то теперь может быть подержана НАТО в новом витке застаревшего конфликта. И участие в войне могут принять KFOR (международные силы под руководством НАТО), дислоцированные в Косове. Ведь не зря же альянс накачивал все последние годы режим Приштины оружием.

Как начинался конфликт в Косово

Беженцы из Косово возле границы с Македонией. Фото © ТАСС / AP / DARKO BANDIC

В начале 90-х годов Югославия, некогда общее государство большинства балканских славян, распалось на части. Из прежних республик в составе государства остались только Сербия и Черногория. Босния, Хорватия, Словения и Македония при поддержке западных стран стали независимыми государствами. Черногория отделилась позже — в 2006 году.

Край Косово находится на юго-западе Сербии. Первоначально сербы составляли там абсолютное большинство населения. Однако во время Второй мировой войны волны депортаций и беженцев изменили лицо Косово. Многие сербы бежали сами или были изгнаны, вместо них в крае поселились албанцы. Во времена Тито Косово по-прежнему оставалось проблемным краем. Албанские националисты хотели автономии, а в идеале — присоединения к Албании, сербов эта перспектива, разумеется, не прельщала.

Ещё в 80-е в крае начались столкновения на национальной почве. Ну а в 90-е годы ХХ века стало ясно, что Белград слабеет, и албанцы перешли к активным действиям. В Косово самовольно создали параллельные сербским албанские структуры власти. В 1996 году возникла вооружённая албанская "Армия освобождения Косово", и вскоре она начала партизанские и террористические вылазки против Югославии. Основу финансирования АОК составляли наркоторговля и рэкет.

Всё это время Белград находился под давлением Запада, требовавшего "прекратить кровопролитие". К албанским вооружённым формированиям таких требований не выдвигалось, как и к Албании, которая через границу с Косово накачивала АОК вооружением и боеприпасами и вела подготовку боевиков. С течением времени албанцев стали подменять натовские инструкторы из частной военной компании MPRI. Эта компания уже успела отметиться подготовкой хорватских отрядов к боям против сербов в начале 90-х, теперь она пришла на новое место.

Фото © ТАСС / AP PHOTO / Darko Vojinovic

В сентябре 1998 года НАТО анонсировало ограниченную операцию против сербских войск. Президент Югославии Слободан Милошевич чувствовал, что вокруг него затягивается петля, поэтому Белград метался из стороны в сторону. С одной стороны, югославы легко согласились на отвод войск в места дислокации под угрозой бомбардировок. Однако предсказуемым образом это привело только к тому, что албанские боевики начали захватывать новые позиции. При этом они чинили насилие над сербским меньшинством в крае. Следующим шагом сербов стала попытка массового выселения албанцев из Косово. Здесь Белград попал в неочевидную ловушку: албанцы сотнями тысяч выезжали в Албанию, где их ждали вербовщики АОК. Жалование боевика было куда выше пайка беженца, так что албанцы получили практически бесконечных рекрутов.

В январе 1999 года произошло знаковое для эпопеи с Косово событие. Возле села Рачак погиб в засаде сербский полицейский. К селу выдвинулся отряд сербского полицейского спецназа. Сербы предупредили об операции журналистов и наблюдателей ЕС. Затем начался многочасовой бой, во время которого погибло довольно много албанских инсургентов. Однако трупы были сняты журналистами и продемонстрированы миру как жертвы убийства. Мнения экспертов разделились. АОК признала потерю восьми своих боевиков погибшими, комиссия из сербских и белорусских экспертов сообщила о том, что большинство убитых, скорее всего, были вооружёнными боевиками.

Через год отдельная экспертиза финских и немецких специалистов подтвердит этот вывод: абсолютное большинство погибших в Рачаке перед смертью держали в руках оружие, имели следы пороха на руках. Однако весной 1999 года результат боя в Рачаке интерпретировали однозначно: сербы провели этническую чистку и убили невинных.

Для США и их союзников атака против Югославии из-за вопроса Косово стала финалом усилий по разделу Югославии и дроблению её на множество слабых зависимых осколков. От Милошевича потребовали немедленного вывода войск и полиции из Косово и передачи края под контроль контингента НАТО. Югославия рассчитывала на дипломатическую поддержку России и согласилась с автономным статусом края и прекращением огня, но отклонила требование допустить в зону конфликта войска НАТО. Это означало войну.

Как США и НАТО бомбили Белград

Бомбардирова Белграда НАТО. Фото © ТАСС / EPA / Sasa Stankovic

Санкции Совета Безопасности ООН на операцию дано не было, однако, судя по всему, одной из задач и была демонстрация готовности США и НАТО вести военные операции без согласия международного сообщества. Ключевым участником натовской операции были США, однако в общей сложности в бомбардировках участвовало 13 стран. Целью ударов было полное подчинение Югославии требованиям стран НАТО касательно Косово.

Для ударов с воздуха югославы были очень уязвимы. Югославская противовоздушная оборона была представлена старыми, а то и просто антикварными комплексами, а авиация имела лишь 11 относительно современных истребителей в исправном состоянии.

Войска альянса использовали для операции более тысячи самолётов и вертолётов. Главным образом они располагались на базах в Италии и на авианосце "Теодор Рузвельт". Натовцы не собирались рисковать своими солдатами и намеревались провести маленькую, бескровную, образцово-показательную войну. С целью внести разлад в жизнь Югославии почти не подвергали ударам Черногорию. А вот на Сербию и Косово обрушили весь воздушный молот.

Вечером 24 марта 1999 года по Югославии запустили сразу несколько десятков крылатых ракет "Томагавк". Затем действовать начали ударные самолёты. Первыми целями стали позиции югославской ПВО. Натовцы неплохо сумели вскрыть позиции ЗРК, локаторов и пунктов управления, поэтому этот удар стал вполне успешным. Альянс отдельное внимание уделил радиоэлектронному подавлению сербской наземной ПВО — и преуспел в этом. Через несколько дней после начала операции югославская ПВО добилась неожиданного успеха, сбив теоретически малозаметный и трудноуязвимый "самолёт-невидимку" F-117, однако локальные успехи не меняли общей картины.

Почувствовав безнаказанность, натовцы перешли к по сути террористическим бомбардировкам. Лётчики искали цели самостоятельно. Эффективность их ударов по сербским войскам непосредственно в Косово оказалась разочаровывающе низкой: югославская группировка от начала до конца боевых действий сохраняла боеспособность. В общей сложности за всё время бомбардировок американцы и союзники вывели из строя три десятка боевых машин и убили и ранили несколько сот солдат и офицеров. Это при том, что только на юге Сербии и в Косово находилось 92 тысячи военных и полицейских, а ещё не менее 65 тысяч солдат защищали остальную часть государства. То есть говорить о серьёзном уроне боеспособности армии (кроме ВВС и ПВО) не приходится.

Позднее целью авиации стали мосты, нефтеперерабатывающая промышленность, объекты массовых коммуникаций. Каждый день выводилось из строя по несколько крупных гражданских объектов, и эти удары были опустошительными для Сербии.

Последствия бомбардирови Белграда НАТО. Фото © ТАСС / EPA

Страну целеустремлённо погружали в каменный век. При этом под удары постоянно попадали даже колонны беженцев. Так, 14 апреля в районе Джаковицы истребитель F-16 разбомбил колонну албанских беженцев. Меткий удар по скоплению гражданских автомобилей и тракторов убил сразу 73 человека. Другим известным инцидентом такого рода стал удар "умной" бомбой по посольству Китая. Чрезвычайно интеллектуальный боеприпас убил трёх человек. Всего под бомбёжками погибло, по разным данным, от 500 до 5700 человек. Многие здания в Белграде и других городах до сих пор стоят разрушенными.

При этом в течение всего времени бомбардировок на земле шла война между сербскими и албанскими отрядами. Интересно, что сербское командование скептически относилось к идее активных операций против АОК, и чаще всего мелкие операции велись по инициативе командиров среднего звена. В этих боях принимало участие несколько десятков добровольцев из бывшего СССР. Сербы старались использовать "русов" небольшими группами, всего по несколько человек.

Как ни странно, опасения были связаны с высокой активностью бойцов, их желанием воевать. Так или иначе, за время бомбардировок сербы смогли нанести албанцам поражение на суше и отобрать несколько значимых позиций — несмотря на тотальное доминирование НАТО в воздухе. Самолёты просто не могли сориентироваться на лесистой местности и систематически промахивались мимо целей, а на земле албанцы не были конкурентами сербам. В этих боях погибло несколько десятков сербских солдат и трое русских добровольцев. Впечатляющая, хотя и бесполезная победа.

1 июня сербы фактически капитулировали. Милошевич согласился на все условия НАТО. 12 числа в Косово начали вступать миротворческие части.

В Москве перед американским посольством проходили многотысячные митинги, кто-то даже пытался (безуспешно) выстрелить по дипломатическому представительству из гранатомёта, однако в целом Россия ограничилась дипломатическими жестами и не повлияла на ход бомбардировок. Пожелания сербов о предоставлении современных комплексов ПВО С-300 повисли в воздухе.

В ночь на 12 июня российские вооружённые силы провели эффектную, хотя в итоге и оказавшуюся бесполезной акцию. Российские подразделения из состава миротворческих сил в Боснии провели эффектный марш-бросок в столицу Косово город Приштина. Отряд в две сотни российских десантников занял аэропорт и не пустил туда подошедшую британскую колонну. Хотя на стороне НАТО звучали предложения уничтожить десантников, командующий британскими войсками в этом секторе генерал Майкл Джексон заявил, что не станет начинать третью мировую войну.

В результате Россия получила возможность разместить в Косово свой миротворческий контингент среди прочих стран. На фоне невнятной позиции и постоянных унижений последних лет это был действительно эффектный жест.

Фото © ТАСС / AP / Visar Kryeziu Зачем Западу понадобилось обострение в Косово? 0 Это хроническая болезнь албанцев - возвращаться к геноциду сербов Чтобы отвлечь Россию от Украины Ничего не будет - это стандартное обострение

Авторы Елена Стафеева