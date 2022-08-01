Байден утвердил меморандум о выделении Украине помощи ещё на $550 млн

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине дополнительной помощи на сумму в 550 миллионов долларов. Документ обнародован на сайте Белого дома.

"Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия <…> использовать средства в размере до 550 миллионов долларов в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине", — сказано в соответствующем документе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби ранее пояснял, что этот пакет будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц.

По словам Кёрби, ряд высокопоставленных американских чиновников уже позвонили в Киев и сообщили о решении выделить такую помощь, в том числе глава Госдепа Энтони Блинкен. Они сигнализировали "о непоколебимой поддержке Соединёнными Штатами Украины".