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1 августа, 18:56

МО РФ: ВСУ хотят взорвать мосты в Днепропетровской области и обвинить в этом Россию

Украинские военнослужащие намерены подорвать железнодорожный и автомобильный мосты в Днепропетровской области и обвинить Вооружённые силы России, а также подразделения ДНР в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Днепропетровской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населёнными пунктами Черненково и Новоскелеватое", — сказал он в ходе брифинга.

Российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по гражданским объектам, отдельно подчеркнул Мизинцев. Они, отметил представитель Минобороны, гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают жителям всестороннюю помощь.

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Ранее Лайф сообщал, что ВКС РФ высокоточным ударом уничтожили до 200 украинских военных в районе Харькова. По данным ведомства, также из из строя было выведено семь единиц бронетехники.

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Freepik

Наталья Исакова

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