Украинские военнослужащие намерены подорвать железнодорожный и автомобильный мосты в Днепропетровской области и обвинить Вооружённые силы России, а также подразделения ДНР в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Днепропетровской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населёнными пунктами Черненково и Новоскелеватое", — сказал он в ходе брифинга.

Российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по гражданским объектам, отдельно подчеркнул Мизинцев. Они, отметил представитель Минобороны, гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают жителям всестороннюю помощь.