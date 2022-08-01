Под Херсоном нашли погибшей многодетную семью, пропавшую после обстрела ВСУ Брилёвки

В Херсонской области нашли погибшей многодетную семью, которая не выходила на связь после обстрела посёлка Брилёвка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявил заместитель региональной администрации Кирилл Стремоусов.

"Погибших, получается, трое несовершеннолетних: две девочки и мальчик. И взрослые. В общей сложности сейчас у нас пять погибших, достали из подвала. От удара ракеты их засыпало, и из подвала они выйти не смогли", — сказал он в беседе с ТАСС.