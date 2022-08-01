Под Херсоном нашли погибшей многодетную семью, пропавшую после обстрела ВСУ Брилёвки
В Херсонской области нашли погибшей многодетную семью, которая не выходила на связь после обстрела посёлка Брилёвка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявил заместитель региональной администрации Кирилл Стремоусов.
"Погибших, получается, трое несовершеннолетних: две девочки и мальчик. И взрослые. В общей сложности сейчас у нас пять погибших, достали из подвала. От удара ракеты их засыпало, и из подвала они выйти не смогли", — сказал он в беседе с ТАСС.
Лайф напоминает, 29 июля стало известно, что многодетная семья в посёлке Брилёвка Херсонской области перестала выходить на связь после обстрела ВСУ. Сообщалось, что родители с детьми сначала ночевали в доме, а потом оказались в подвале. Они числились пропавшими без вести. Позже стало известно, что под Херсоном задержали трёх наводчиков, передававших данные ВСУ для удара по Брилёвке.
ТАСС / Сергей Бобылев