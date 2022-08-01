Украинский резервист обвинил президента Незалежной Владимира Зеленского в уничтожении солдат в СИЗО в Еленовке. Соответствующие кадры опубликовал корреспондент Александр Коц в телеграм-канале. По данным журналиста, воевавший на стороне Киева был взят в плен под Херсоном после того, как его бросило командование.

Украинский резервист обвинил Зеленского в уничтожении солдат в СИЗО в Еленовке. Видео © Telegram / Kotsnews

"Моё мнение, что [это] ужасно. И я думаю, что это действительно сделала Украина. И я бы хотел сказать всем украинцам, что президент [Зеленский] так относится к нам. [Если] вы верите, что это русские люди всё делают, то вы глупые", — сказал он.