Пленный украинский военный обвинил Зеленского в трагедии в Еленовке
Украинский резервист обвинил Зеленского в уничтожении солдат в СИЗО в Еленовке
Украинский резервист обвинил президента Незалежной Владимира Зеленского в уничтожении солдат в СИЗО в Еленовке. Соответствующие кадры опубликовал корреспондент Александр Коц в телеграм-канале. По данным журналиста, воевавший на стороне Киева был взят в плен под Херсоном после того, как его бросило командование.
Украинский резервист обвинил Зеленского в уничтожении солдат в СИЗО в Еленовке. Видео © Telegram / Kotsnews
"Моё мнение, что [это] ужасно. И я думаю, что это действительно сделала Украина. И я бы хотел сказать всем украинцам, что президент [Зеленский] так относится к нам. [Если] вы верите, что это русские люди всё делают, то вы глупые", — сказал он.
Солдат подчеркнул, что Зеленский "убивает своих людей". Военный добавил, что, попав в плен к россиянам, заметил к себе только хорошее отношение, чего не было у украинцев. Он также рассказал о беспорядках, которые устраивали члены ВСУ из-за того, что были голодными.
Напомним, ранее Минобороны официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара.
Telegram / Kotsnews