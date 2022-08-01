В ДНР начался суд над "Медведями SS" и их главарём

Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участников диверсионно-штурмовой группировки "Медведи SS", жертвами которой, как считает следствие, стали не менее ста человек. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело против главаря группировки Александра Кравцова было объединено в одно производство с разбирательством в отношении восьмерых его подельников. По уточнённым данным, заседания будут проходить закрытом режиме.