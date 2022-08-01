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Опубликовано 1 августа 2022, 13:28
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В ДНР начался суд над "Медведями SS" и их главарём

Суд над участниками неонацистской группировки "Медведи SS" и их командиром Кравцовым начался в ДНР

Кравцов (в центре) в окружении бойцов. Фото © Телеграм-канал "НемеZида"

Кравцов (в центре) в окружении бойцов. Фото © Телеграм-канал "НемеZида"

Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участников диверсионно-штурмовой группировки "Медведи SS", жертвами которой, как считает следствие, стали не менее ста человек. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело против главаря группировки Александра Кравцова было объединено в одно производство с разбирательством в отношении восьмерых его подельников. По уточнённым данным, заседания будут проходить закрытом режиме.

Как уже писал Лайф, каждому из членов неонацистской группировки в зависимости от роли вменяется создание вооружённого формирования, а также участие в таком формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам ДНР ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершённых организованной группой"). Последняя статья УК республики предусматривает наказание в виде смертной казни.

Проще убить, чем допросить: За что отморозкам украинского отряда "Медведи SS" Кравцова грозит казнь
Проще убить, чем допросить: За что отморозкам украинского отряда "Медведи SS" Кравцова грозит казнь

Напомним, что 22 июля следователи ДНР предъявили обвинение командиру "Медведей SS", а 25 июля дело Кравцова было направлено в суд. За что отморозкам украинского отряда "Медведи SS" грозит казнь, читайте в материале Лайфа.

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Алексей Берковиц
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