Чаи Lipton и Brooke Bond перестанут производиться в России до конца 2022 года

Популярные чайные бренды, такие как Lipton, Saito и Brooke Bond, свернут производство в России к концу 2022 года. Такое сообщение в понедельник распространила международная чайная компания Ekaterra, которой управлял гигант Unilever.

"Продукцию брендов Lipton, Saito и Brooke Bond можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не закончатся запасы у партнёров", — уточнили в компании.

Mash в свою очередь узнал о судьбе связанных с Ekaterra заводов в Санкт-Петербурге. Сотрудникам уже объявили, что предприятие ликвидируют, а персонал сократят.