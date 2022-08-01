Чаи Lipton и Brooke Bond перестанут производиться в России до конца 2022 года
Популярные чайные бренды, такие как Lipton, Saito и Brooke Bond, свернут производство в России к концу 2022 года. Такое сообщение в понедельник распространила международная чайная компания Ekaterra, которой управлял гигант Unilever.
"Продукцию брендов Lipton, Saito и Brooke Bond можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не закончатся запасы у партнёров", — уточнили в компании.
Mash в свою очередь узнал о судьбе связанных с Ekaterra заводов в Санкт-Петербурге. Сотрудникам уже объявили, что предприятие ликвидируют, а персонал сократят.
Ранее Лайф сообщал, что из-за попадания фильтровальной бумаги в санкционные списки в российских магазинах может уменьшиться количество чая в пакетиках. Оказалось, что такая бумага не производится в России, а полностью импортируется.
ТАСС / Zuma / ZEUS