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1 августа, 13:18

Чаи Lipton и Brooke Bond перестанут производиться в России до конца 2022 года

Популярные чайные бренды, такие как Lipton, Saito и Brooke Bond, свернут производство в России к концу 2022 года. Такое сообщение в понедельник распространила международная чайная компания Ekaterra, которой управлял гигант Unilever.

"Продукцию брендов Lipton, Saito и Brooke Bond можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не закончатся запасы у партнёров", — уточнили в компании.

Mash в свою очередь узнал о судьбе связанных с Ekaterra заводов в Санкт-Петербурге. Сотрудникам уже объявили, что предприятие ликвидируют, а персонал сократят.

В чайных пакетиках нашли ДНК сотен насекомых

В чайных пакетиках нашли ДНК сотен насекомых

Ранее Лайф сообщал, что из-за попадания фильтровальной бумаги в санкционные списки в российских магазинах может уменьшиться количество чая в пакетиках. Оказалось, что такая бумага не производится в России, а полностью импортируется.

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ТАСС / Zuma / ZEUS

Алексей Берковиц

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