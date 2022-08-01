Эксперт раскрыл, как обострение в Европе играет на руку Косову в конфликте с Сербией

Приштина хочет воспользоваться обострением в европейских странах в ходе конфликта Сербии и Косова. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил эксперт по странам бывшей Югославии Пётр Искендеров.

"Власти Приштины пытаются использовать общее обострение в Европе, <…> чтобы заставить косовских сербов жить по документам, выданным в Приштине. Они отказываются это делать, ссылаясь на международные соглашения", — сказал он.

Специалист напомнил, что эскалация конфликта в Косове периодически происходила в течение последних лет, а новое обострение, вероятно, скоро закончится, уверен Искендеров. Эксперт также заявил, что достигнутые ранее соглашения Белград и Приштина видят по-разному.