Эксперт раскрыл, как обострение в Европе играет на руку Косову в конфликте с Сербией
Эксперт Искендеров: Косово хочет использовать обострение в Европе в ситуации с Сербией
Приштина хочет воспользоваться обострением в европейских странах в ходе конфликта Сербии и Косова. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил эксперт по странам бывшей Югославии Пётр Искендеров.
"Власти Приштины пытаются использовать общее обострение в Европе, <…> чтобы заставить косовских сербов жить по документам, выданным в Приштине. Они отказываются это делать, ссылаясь на международные соглашения", — сказал он.
Специалист напомнил, что эскалация конфликта в Косове периодически происходила в течение последних лет, а новое обострение, вероятно, скоро закончится, уверен Искендеров. Эксперт также заявил, что достигнутые ранее соглашения Белград и Приштина видят по-разному.
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Накануне на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Кроме того, местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.
Также Лайф рассказывал, что предшествовало этой кризисной ситуации на рубежах Сербии и непризнанного Косова. Чтобы разобраться в этом, нужно вспомнить события более чем 20-летней давности.
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