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Регион
Опубликовано 1 августа 2022, 16:09

В России могут запретить гражданам недружественных стран усыновлять детей

В ГД внесли проект закона о запрете гражданам недружественных стран усыновлять детей из РФ

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран. Об этом свидетельствуют данные из электронной базы нижней палаты парламента.

Авторы, среди которых лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, артист Дмитрий Певцов и другие, предлагают внести изменения в статьи 127 "Лица, имеющие право быть усыновителями" и 146 "Опекуны (попечители) детей" Семейного кодекса РФ. Документ подготовлен в целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В пояснительной записке депутаты указывают, что передача ребёнка-сироты на воспитание в семьи граждан недружественных государств не отвечает национальным интересам. При этом законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнёрства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление в иностранные государства.

Первые дети-сироты из Донбасса получили российское гражданство
Первые дети-сироты из Донбасса получили российское гражданство

Напомним, в России уже семь лет действует так называемый закон Димы Яковлева. Он запрещает гражданам США усыновлять детей в нашей стране.

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Артур Лапсаков
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