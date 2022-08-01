В России могут запретить гражданам недружественных стран усыновлять детей

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран. Об этом свидетельствуют данные из электронной базы нижней палаты парламента.

Авторы, среди которых лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, артист Дмитрий Певцов и другие, предлагают внести изменения в статьи 127 "Лица, имеющие право быть усыновителями" и 146 "Опекуны (попечители) детей" Семейного кодекса РФ. Документ подготовлен в целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В пояснительной записке депутаты указывают, что передача ребёнка-сироты на воспитание в семьи граждан недружественных государств не отвечает национальным интересам. При этом законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнёрства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление в иностранные государства.