Минфин Франции сообщил о заморозке российских активов на сумму €1,2 млрд
Франция приняла решение о заморозке российских активов на общую сумму 1,2 миллиарда евро, в данную сумму не входят заблокированные ранее активы Центробанка РФ. Об этом сообщил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при французском Минфине Гийом Валетт-Валла.
"Это финансовые и нефинансовые активы. Эти заморозки основаны на европейском регламенте, который устанавливает список лиц, утверждённый Брюсселем", — приводит издание Tribune его слова.
Вместе с тем глава управления разведки также напомнил, что ранее Париж принял решение о заморозке активов Банка России на 22 миллиарда евро.
Ранее Лайф писал, что директива, разрешающая конфискацию российских активов в Евросоюзе в случае обхода санкций, будет принята в октябре 2022 года. Документ будет официально одобрен законодательным органом ЕС после летних каникул.
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