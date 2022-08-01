Минфин Франции сообщил о заморозке российских активов на сумму €1,2 млрд

Франция приняла решение о заморозке российских активов на общую сумму 1,2 миллиарда евро, в данную сумму не входят заблокированные ранее активы Центробанка РФ. Об этом сообщил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при французском Минфине Гийом Валетт-Валла.

"Это финансовые и нефинансовые активы. Эти заморозки основаны на европейском регламенте, который устанавливает список лиц, утверждённый Брюсселем", — приводит издание Tribune его слова.

Вместе с тем глава управления разведки также напомнил, что ранее Париж принял решение о заморозке активов Банка России на 22 миллиарда евро.