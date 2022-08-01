Производитель Zewa и Libresse продолжает выпускать продукцию в России

Владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero шведская компания Essity, ранее заявившая об уходе из России, продолжает производить бумажную продукцию первой необходимости на российских фабриках. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

"Один из лидеров российского рынка товаров для гигиены и здоровья компания Essity (бренды Zewa, Tork, Libresse и TENA) продолжает выпуск бумажной продукции первой необходимости на своих фабриках в Советске и Венёве Тульской области и в Светогорске, Каменногорске Ленинградской области", — приводит сообщение РИА "Новости".

Импортные материалы при производстве были заменены на материалы российских производителей, добавили в пресс-службе. Так, за короткий срок удалось найти замены красителям, клею, плёнке, упаковке и распушённой целлюлозе. В связи с этим постепенно будет обновлён весь ассортимент продукции, уточнили в компании.

При этом производитель продолжает работу по уходу с российского рынка, однако все сотрудники в РФ сохраняют рабочие места, что является приоритетом для Essity.