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1 августа, 12:48

Бывший командир "Альфы" Михаил Головатов умер на 73-м году жизни

<p>Михаил Головатов. Обложка © <a href="https://alphagroup.ru/news/show/399" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"</p>

Михаил Головатов. Обложка © Сайт Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Умер бывший командир группы "Альфа" Михаил Головатов, которого Литва обвиняла в преступлениях против жителей Вильнюса в январе 1991 года. Об этом говорится на сайте Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

"Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" с прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов. <...> Вечная память о Михаиле Васильевиче навсегда останется в наших сердцах!" — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются. Также не сообщается, когда и где состоится прощание с бывшим военным.

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Варвара Романова

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