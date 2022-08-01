Бывший командир "Альфы" Михаил Головатов умер на 73-м году жизни
Михаил Головатов. Обложка © Сайт Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
Умер бывший командир группы "Альфа" Михаил Головатов, которого Литва обвиняла в преступлениях против жителей Вильнюса в январе 1991 года. Об этом говорится на сайте Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".
"Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" с прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов. <...> Вечная память о Михаиле Васильевиче навсегда останется в наших сердцах!" — говорится в сообщении.
Причины смерти не называются. Также не сообщается, когда и где состоится прощание с бывшим военным.
Ранее Лайф рассказывал, что сегодня на 85-м году жизни скончался последний глава КГБ СССР — Вадим Бакатин. С 1988 по 1990 год он был министром внутренних дел СССР. В 1991-м занял пост главы КГБ, на этой должности с санкции президента СССР Михаила Горбачёва "в знак доброй воли" передал американской стороне чертежи подслушивающих устройств в Посольстве США в Москве.