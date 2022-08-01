CNN: Пелоси может посетить Тайвань, несмотря на опасения Белого дома

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань в рамках азиатского турне несмотря на опасения американской администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника из Тайваня и официального представителя США.

Тайваньский чиновник указал, что Пелоси может остаться на ночь. Однако пока неизвестно, когда именно её самолёт приземлится в Тайбэе. Американский представитель добавил, что Пентагон круглосуточно отслеживает любые китайские передвижения в регионе и работает над планом по обеспечению безопасности спикера.