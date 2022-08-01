CNN: Пелоси может посетить Тайвань, несмотря на опасения Белого дома
Нэнси Пелоси в Сингапуре. Обложка © Twitter / Nancy Pelosi
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань в рамках азиатского турне несмотря на опасения американской администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника из Тайваня и официального представителя США.
Тайваньский чиновник указал, что Пелоси может остаться на ночь. Однако пока неизвестно, когда именно её самолёт приземлится в Тайбэе. Американский представитель добавил, что Пентагон круглосуточно отслеживает любые китайские передвижения в регионе и работает над планом по обеспечению безопасности спикера.
Напомним, 30 июля Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.