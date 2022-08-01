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1 августа, 12:34

CNN: Пелоси может посетить Тайвань, несмотря на опасения Белого дома

<p>Нэнси Пелоси в Сингапуре. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/SpeakerPelosi/status/1554065063446827010/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nancy Pelosi</a></p>

Нэнси Пелоси в Сингапуре. Обложка © Twitter / Nancy Pelosi

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань в рамках азиатского турне несмотря на опасения американской администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника из Тайваня и официального представителя США.

Тайваньский чиновник указал, что Пелоси может остаться на ночь. Однако пока неизвестно, когда именно её самолёт приземлится в Тайбэе. Американский представитель добавил, что Пентагон круглосуточно отслеживает любые китайские передвижения в регионе и работает над планом по обеспечению безопасности спикера.

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Напомним, 30 июля Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.

Артур Лапсаков

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