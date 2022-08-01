"Исключать ничего нельзя": Политолог оценил вероятность приземления самолёта Пелоси на Тайване

Скорее всего, самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси не станет приземляться на Тайване даже под благовидным предлогом. Китайским властям всё равно, сел там борт из-за неисправности или по какой-то другой причине, администрация президента США Джо Байдена не пойдёт на такой серьёзный шаг. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.

"Исключать ничего нельзя. Формально Джо Байден заявил, что он не может указывать Нэнси Пелоси. Он ей не управляет, она не член его администрации. С этой точки зрения возможен [приезд Пелоси на Тайвань]. Китайцы пошли на очень жёсткие меры. Они сказали, что если она будет на Тайване в любом качестве, то они прекратят контакты на высшем уровне. Китайцам всё равно — самолёт сломался или ещё что-то. Администрация Байдена чётко понимает, во что это выльется. Это будет слишком серьёзный вызов", — считает эксперт.

Он подчеркнул, что одно дело — оказывать давление и совсем другое — пойти на сознательную провокацию. В этом случае сработает правило бумеранга и это американцы должны осознавать, считает Евсеев. Он предупредил, что, если США сейчас всё-таки перейдут красную черту, возможно несколько вариантов развития событий. Один из них — силовое решение проблемы Тайваня.