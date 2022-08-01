Работники турецких отелей пожаловались на скупость и неряшливость россиян

Работники турецких отелей пожаловались, что российские туристы зачастую неохотно дают чаевые персоналу, а также разбрасывают еду и приносят пляжный песок в номера. Лучшими путешественниками турки назвали немцев, пишет издание "Турпром".

"Немецкие туристы пользуются номерами очень чисто. Кроме того, они берут только столько еды, сколько едят на ужине (шведский стол). Этнические немцы часто дают советы своим детям, чтобы те привыкали давать чаевые в молодом возрасте", — отметили сотрудники турецких отелей.

Ещё одна проблема, на которую жалуются турки, — это то, что "этнических" европейцев среди туристов осталось очень мало. Так, до 80% немецких, британских и французских отдыхающих, прибывших в Турцию из Европы, на самом деле оказываются турецкими эмигрантами или арабами, иранцами, бангладешцами. По словам президента ассоциации платформы Side Apart Hotels Мехмета Челиктена, сейчас в стране наблюдается спад количества туристов. К примеру, в Анталье число россиян снизилось на 87%, украинцев — на 99%. Также на 65% сократилось количество внутренних туристов.