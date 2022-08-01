Историк рассказал, почему Пелоси отказалась от официального визита на Тайвань

Вашингтон отменил официальную поездку спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань из-за ряда угроз со стороны Китая. Об этом телеканалу "360" рассказал доктор исторических наук, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв.

По его словам, в случае обострения отношений с Китаем у Соединённых Штатов могут возникнуть не только политические, но и экономические проблемы, а значит, обострится и без того растущая инфляция, ведь Америка закупает множество товаров в КНР.

"Сейчас идти на обострение — значит обострить инфляцию. Если сократится приток каких-то товаров в США, там вообще полки могут опустеть. <...> Плюс Китай, во-первых, имеет огромные инвестиции в США. Во-вторых, он на руках имеет около триллиона долларов долговых обязательств Америки", — уточнил Рогулёв.

Он добавил, что в Соединённых Штатах существует практика, когда перед выборами законодатели позволяют себе вмешиваться во внешнюю политику. Однако, когда это происходит по личной инициативе, не всегда выходит положительный результат. Так, своими действиями в ситуации с Тайванем Пелоси поставила Белый дом в неудобное положение, считает историк. Он утверждает, что её именно "отговорили от опасной затеи".

"Если она сейчас не полетит на Тайвань, скажут: вот, Америка уже ослабла настолько, что Китай только надавил, они уже отказались от визита. Если полетит, скажут: вот, Америка разжигает третью мировую войну", — отметил эксперт.