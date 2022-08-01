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1 августа, 11:37

Байден заявил о готовности США обсуждать с РФ систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3

США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена по случаю открытия конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.

"Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году", — говорится в заявлении.

Байден добавил, что для этого Россия "должна продемонстрировать, что готова возобновить работу".

Медведев назвал неподходящим время для новых переговоров с США по СНВ-3

Медведев назвал неподходящим время для новых переговоров с США по СНВ-3

Лайф напоминает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. Оно оказалось под угрозой срыва из-за позиции на то время ещё президента США Дональда Трампа. 27 января прошлого года Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ между Россией и США. Спустя два дня президент Владимир Путин утвердил продление ДСНВ на пять лет. Президент Джо Байден тоже уложился в срок, по истечении которого документ потерял бы силу.

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Getty Images / Anna Moneymaker

Александра Вишнякова

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