Reuters: Чубайс всё ещё в реанимации, он не может ходить
Экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник с синдромом Гийена – Барре, не может ходить. Он всё ещё находится в реанимации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
При этом, по словам собеседников издания, бывший чиновник уже может говорить. Также один из источников рассказал, что в данный момент европейская разведка проверяет обстоятельства госпитализации Чубайса, её результаты пока не известны.
Напомним, вчера стало известно, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений, но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. В Кремле экс-главе "Роснано" пожелали скорейшего выздоровления.
Новости
Четыре китайских истребителя J-16 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
сегодня в 11:32
"Снисходительный поступок": Турки ополчились на Макрона из-за его поведения в ходе турне по Африке
сегодня в 11:30
Депутата из Екатеринбурга оштрафовали на 13 тыс. рублей за отсутствие дверей в туалете школы
сегодня в 11:28