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1 августа, 11:34

Reuters: Чубайс всё ещё в реанимации, он не может ходить

Экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник с синдромом Гийена – Барре, не может ходить. Он всё ещё находится в реанимации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

При этом, по словам собеседников издания, бывший чиновник уже может говорить. Также один из источников рассказал, что в данный момент европейская разведка проверяет обстоятельства госпитализации Чубайса, её результаты пока не известны.

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Напомним, вчера стало известно, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений, но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. В Кремле экс-главе "Роснано" пожелали скорейшего выздоровления.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Васильева

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