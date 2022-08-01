Reuters: Чубайс всё ещё в реанимации, он не может ходить

Экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник с синдромом Гийена – Барре, не может ходить. Он всё ещё находится в реанимации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.