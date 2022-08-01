"Парень крепкий": Брат Чубайса рассказал о состоянии экс-главы "Роснано"
Брат Чубайса рассказал, что экс-глава "Роснано" идёт на поправку
Состояние бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, которого накануне госпитализировали в одну из европейских клиник с синдромом Гийена – Барре, не вызывает опасений. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал его брат Игорь Чубайс.
"Поправляется, всё будет нормально, не волнуйтесь. Парень крепкий, никаких хронических болезней у него нет. У него был COVID-19 и он прошёл", — отметил собеседник издания.
Ранее Лайф рассказывал, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений. Но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. Согласно последним данным, состояние экс-главы "Роснано" улучшилось.
ТАСС / Джапаридзе Михаил