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1 августа, 09:57

"Парень крепкий": Брат Чубайса рассказал о состоянии экс-главы "Роснано"

Брат Чубайса рассказал, что экс-глава "Роснано" идёт на поправку

Состояние бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, которого накануне госпитализировали в одну из европейских клиник с синдромом Гийена – Барре, не вызывает опасений. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал его брат Игорь Чубайс.

"Поправляется, всё будет нормально, не волнуйтесь. Парень крепкий, никаких хронических болезней у него нет. У него был COVID-19 и он прошёл", — отметил собеседник издания.

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления госпитализированному в Европе Чубайсу

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления госпитализированному в Европе Чубайсу

Ранее Лайф рассказывал, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений. Но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. Согласно последним данным, состояние экс-главы "Роснано" улучшилось.

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ТАСС / Джапаридзе Михаил

Григорий Воронцов

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