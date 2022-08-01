"Парень крепкий": Брат Чубайса рассказал о состоянии экс-главы "Роснано"

Состояние бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, которого накануне госпитализировали в одну из европейских клиник с синдромом Гийена – Барре, не вызывает опасений. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал его брат Игорь Чубайс.

"Поправляется, всё будет нормально, не волнуйтесь. Парень крепкий, никаких хронических болезней у него нет. У него был COVID-19 и он прошёл", — отметил собеседник издания.