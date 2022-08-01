Крупная российская киносеть нашла лазейку для проката голливудских фильмов
"Синема Парк" и "Формула кино" с 1 августа начнут показывать зарубежные фильмы
С 1 августа объединённая сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" начнёт показывать зарубежные фильмы компаний, которые приостановили деятельность в России, благодаря "кинопродукту" — смеси российского кино и "зарубежных видеоматериалов". Об этом рассказал газете "Ведомости" гендиректор киносети Алексей Васясин.
Первым таким проектом станет отечественный фильм "Кощей. Начало" и американский "Миньоны: Грювитация", снятый студией Universal Pictures. Васясин отметил, что со временем кинотеатры расширят список программ. По его словам, зарубежные фильмы будут показываться в формате видеоматериала, который не требует наличия прокатного удостоверения, это позволит отечественным кинотеатрам избежать проблем.
Ранее стало известно, что московским кинотеатрам компенсируют затраты на российские фильмы. По словам мэра столицы, это серьёзное решение, которое возместит значительную часть расходов на приобретение отечественных фильмов для проката и их рекламы.
ТАСС / Валерий Шарифулин