Крупная российская киносеть нашла лазейку для проката голливудских фильмов

С 1 августа объединённая сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" начнёт показывать зарубежные фильмы компаний, которые приостановили деятельность в России, благодаря "кинопродукту" — смеси российского кино и "зарубежных видеоматериалов". Об этом рассказал газете "Ведомости" гендиректор киносети Алексей Васясин.

Первым таким проектом станет отечественный фильм "Кощей. Начало" и американский "Миньоны: Грювитация", снятый студией Universal Pictures. Васясин отметил, что со временем кинотеатры расширят список программ. По его словам, зарубежные фильмы будут показываться в формате видеоматериала, который не требует наличия прокатного удостоверения, это позволит отечественным кинотеатрам избежать проблем.