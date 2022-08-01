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1 августа, 09:52

Самолёт Тель-Авив – Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Самолёт, летевший из Тель-Авива в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Как сообщает kp.ru, сигнал о чрезвычайной ситуации поступил примерно через 2,5 часа после вылета из Израиля.

По данным Flightradar, сейчас борт следует в Баку.

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А 29 июля сигнал тревоги над Каспийским морем подал пассажирский самолёт, выполняющий рейс из Грозного в Москву. На борту сработал индикатор давления в салоне. В итоге лайнер благополучно вернулся в аэропорт столицы Чечни.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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