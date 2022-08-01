В Черногории пришлось силой выгонять с пляжа украинцев, не желающих убирать флаг
Сотрудники пляжа в Черногории выгнали украинцев за демонстрацию государственного флага
Персонал Ponta Beach Club в Черногории выгнал с пляжа украинцев, демонстрирующих жёлто-голубой государственный флаг. Видео инцидента выложили на YouTube.
Конфликт начался с того, что граждане Незалежной вывесили флаг страны на одном из шезлонгов. Однако это не понравилось местным жителям, и они пожаловались персоналу. Сотрудники попросили украинцев убрать полотно, однако те отказались, из-за чего работники пляжа попросили их удалиться. "Патриоты" отказались выполнить требования администрации, из-за этого их пришлось выталкивать силой и вызывать полицию.
Ранее Лайф рассказывал, что польская молодёжь во Вроцлаве вышла на митинг против украинских флагов. Они заявили, что "Польша должна быть польской", а не "радужной" или "левой". Митингующие призвали власти страны действовать во имя интересов республики, а не по указке "брюссельских еврократов".
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