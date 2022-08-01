В Черногории пришлось силой выгонять с пляжа украинцев, не желающих убирать флаг

Персонал Ponta Beach Club в Черногории выгнал с пляжа украинцев, демонстрирующих жёлто-голубой государственный флаг. Видео инцидента выложили на YouTube.

Конфликт начался с того, что граждане Незалежной вывесили флаг страны на одном из шезлонгов. Однако это не понравилось местным жителям, и они пожаловались персоналу. Сотрудники попросили украинцев убрать полотно, однако те отказались, из-за чего работники пляжа попросили их удалиться. "Патриоты" отказались выполнить требования администрации, из-за этого их пришлось выталкивать силой и вызывать полицию.