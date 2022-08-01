Песков назвал "весьма позитивным" фактором выход первого судна с зерном из порта Одессы
Песков: РФ рассчитывает на выполнение договоренностей по вывозу зерна всеми сторонами
Москва надеется, что все стороны будут соблюдать договорённости по экспорту украинского зерна. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будем надеяться, что со всех сторон все договорённости будут выполняться и что они будут работать эффективно", — уточнил он.
По словам Пескова, выход первого корабля из Одессы является "весьма и весьма позитивным" фактором. Представитель Кремля добавил, что сложившаяся ситуация является хорошей возможностью протестировать выполнение согласованных на стамбульских переговорах договорённостей.
Ранее Лайф рассказывал, что в Турции и на Украине подтвердили выход первого сухогруза, гружённого кукурузой, из порта Одессы. Информацию о выходе судна также подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВС Украины.