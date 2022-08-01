Вывез 26 тысяч тонн кукурузы: В Турции и на Украине подтвердили выход первого сухогруза из порта Одессы

Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы, корабль должен прибыть в Стамбул 2 августа. Об этом сказано в сообщении турецкого ведомства.

"Судно, гружённое кукурузой, которое в понедельник вышло из Одессы, ожидается в Стамбуле во вторник", — говорится в записи.

Сухогруз Razoni покидает порт Одессы с украинской кукурузой. Видео © Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины

Информацию о выходе судна также подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВС Украины. Как сказано в сообщении, которое приводит издание "Апостроф", сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне должен доставить украинское зерно в Ливан.

В Министерстве инфраструктуры Украины уточнили, что судно было загружено 26 тысячами тонн кукурузы. Возобновление экспорта позволит Незалежной получить не менее одного миллиарда долларов валютной выручки для экономики, сказано в записи в телеграм-канале ведомства.