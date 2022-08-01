Вывез 26 тысяч тонн кукурузы: В Турции и на Украине подтвердили выход первого сухогруза из порта Одессы
Минобороны Турции: Сухогруз с украинским зерном ожидается в Стамбуле 2 августа
Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы, корабль должен прибыть в Стамбул 2 августа. Об этом сказано в сообщении турецкого ведомства.
"Судно, гружённое кукурузой, которое в понедельник вышло из Одессы, ожидается в Стамбуле во вторник", — говорится в записи.
Сухогруз Razoni покидает порт Одессы с украинской кукурузой. Видео © Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины
Информацию о выходе судна также подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВС Украины. Как сказано в сообщении, которое приводит издание "Апостроф", сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне должен доставить украинское зерно в Ливан.
В Министерстве инфраструктуры Украины уточнили, что судно было загружено 26 тысячами тонн кукурузы. Возобновление экспорта позволит Незалежной получить не менее одного миллиарда долларов валютной выручки для экономики, сказано в записи в телеграм-канале ведомства.
Лайф рассказывал, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Киев отказался подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности.
На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. А 26 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вопросу вывоза зерна.
Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины