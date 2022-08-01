В МИД РФ рассказали, что грозит Западу в случае возвращения наёмников с Украины
Глава департамента МИД Тарабрин: Возвращение западных наёмников с Украины опасно для стран
Иностранные бойцы, которые возвращаются в свои страны с Украины, представляют угрозу этим государствам. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности", — сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".
Тарабрин отметил, что такая ситуация вызывает беспокойство у России и Министерство иностранных дел поднимает данный вопрос в международных контактах, настаивая на недопустимости подобной практики.
Ранее Тарабрин сообщил, что западные страны с марта многократно отказали России в выдаче злоумышленников. По его мнению, подобные деструктивные шаги лишь наносят вред деятельности международного сообщества по противодействию и профилактике преступности.
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