В МИД РФ рассказали, что грозит Западу в случае возвращения наёмников с Украины

Иностранные бойцы, которые возвращаются в свои страны с Украины, представляют угрозу этим государствам. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

"Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности", — сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".

Тарабрин отметил, что такая ситуация вызывает беспокойство у России и Министерство иностранных дел поднимает данный вопрос в международных контактах, настаивая на недопустимости подобной практики.