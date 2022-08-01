Отправилось в Ливан: Первое судно с зерном покинуло порт Одессы

Первое судно с зерном вышло из порта Одессы, сообщает CNN Türk. Официального подтверждения этой информации от Минобороны республики пока нет.

Ранее в военном ведомстве Турции со ссылкой на Совместный координационный центр в Стамбуле анонсировали отправку сухогруза Razoni с кукурузой под флагом Сьерра-Леоне. По данным ведомства, он последует в Ливан.