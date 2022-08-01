Отправилось в Ливан: Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
CNN Türk: Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном вышло из порта Одессы, сообщает CNN Türk. Официального подтверждения этой информации от Минобороны республики пока нет.
Ранее в военном ведомстве Турции со ссылкой на Совместный координационный центр в Стамбуле анонсировали отправку сухогруза Razoni с кукурузой под флагом Сьерра-Леоне. По данным ведомства, он последует в Ливан.
Лайф рассказывал, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Незалежная отказалась подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности.
На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. А 26 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вопросу вывоза зерна.
ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The