СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять ракет по Донецку из "Града"

Украинские военные обстреляли Донецк с помощью реактивной системы залпового огня "Град". Утром 1 августа по городу было выпущено десять ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:25 — н.п. Невельское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в телеграм-канале представительства.

Чуть раньше, в 7:00, ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра 152 миллиметра по Куйбышевскому району, указали в СЦКК ДНР. Информация о пострадавших уточняется.