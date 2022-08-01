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1 августа, 05:17

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять ракет по Донецку из "Града"

Украинские военные обстреляли Донецк с помощью реактивной системы залпового огня "Град". Утром 1 августа по городу было выпущено десять ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:25 — н.п. Невельское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в телеграм-канале представительства.

Чуть раньше, в 7:00, ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра 152 миллиметра по Куйбышевскому району, указали в СЦКК ДНР. Информация о пострадавших уточняется.

Всех горняков из обесточенной в Донецке шахты подняли на поверхность

Всех горняков из обесточенной в Донецке шахты подняли на поверхность

Ранее Лайф рассказывал, что 31 июля ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Донецке. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки погиб охранник предприятия.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Александра Васильева

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