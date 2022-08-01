Врач перечислил малоизвестные симптомы рака желудка

Слабость, потеря веса, аппетита и отвращение к мясу являются неспецифическими признаками рака желудка человека. Об этом рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

"Первое — это синдром малых признаков, который нельзя назвать специфическим именно для рака желудка, так как он характерен для многих опухолей, локализованных в брюшной полости. Это слабость, потеря веса, боли. Если мы говорим про рак желудка, то достаточно часто он начинается с отвращения к мясу помимо потери аппетита", — заявил Андрей Пылев Ura.ru.

При таком виде рака бывают тошнота и рвота. При локализации опухоли в кардиоэзофагеальном отделе, то есть там, где пищевод переходит в желудок, возникает опухолевый стеноз — сужение просвета. Сразу после приёма пищи могут возникать тошнота, рвота и чувство невозможности принимать пищу из-за механического препятствия, уточнил врач.

Те же самые симптомы могут быть спустя несколько часов после приёма пищи. Желудок наполняется едой, перерастягивается, но выход пищи нарушен, поэтому возникает рвота.

Опухоль в желудке может кровоточить, это будет видно по рвоте тёмного цвета. Также может быть чёрный стул.