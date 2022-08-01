В Турции сообщили об отправке с Украины первого судна с зерном
Первое судно с зерном покинет украинский порт в 8:30 1 августа
Первое судно, гружённое зерном, покинет один из украинских портов сегодня в 8:30 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны Турции.
"Первое судно отправится из одесского порта в 8:30", — говорится в сообщении турецкого ведомства.
Уточняется, что это сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Его загрузили кукурузой. Отправится он в Ливан.
Лайф рассказывал, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Незалежная отказалась подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности.
На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. А 26 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вопросу вывоза зерна.
ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The