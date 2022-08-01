В Турции сообщили об отправке с Украины первого судна с зерном

Первое судно, гружённое зерном, покинет один из украинских портов сегодня в 8:30 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

"Первое судно отправится из одесского порта в 8:30", — говорится в сообщении турецкого ведомства.

Уточняется, что это сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Его загрузили кукурузой. Отправится он в Ливан.