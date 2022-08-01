"Нужны специнструменты": В Охотском море кита почти освободили от сетей
Дегтярёв: В Охотском море практически освободили гренландского кита от сетей
Спасатели практически срезали все снасти, в которых запутался кит недалеко от острова Рейнеке в Охотском море. Он находится в свободном плавании, сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
Запутавшийся в сетях гренландский кит в Охотском море. Видео © Telegram / Пулемёт Дегтярёва
"Однако ещё надо снять верёвку с верхней челюсти. Для этого требуются специальные инструменты, которые сейчас изготавливаются в срочном порядке", — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.
По его словам, эксперты отводят на спасение редкого млекопитающего ещё два-три дня.
Ранее Лайф сообщал, что операция по спасению гренландского кита продолжается уже четвёртый день. Специалисты предупреждают, что у него начался стресс и накопилась усталость. В мире гренландских китов насчитывается не более 400, поэтому гибель даже одного станет серьёзным уроном для всей охотоморской популяции.
Telegram / Пулемёт Дегтярёва