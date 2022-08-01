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1 августа, 04:12

"Нужны специнструменты": В Охотском море кита почти освободили от сетей

Дегтярёв: В Охотском море практически освободили гренландского кита от сетей

Спасатели практически срезали все снасти, в которых запутался кит недалеко от острова Рейнеке в Охотском море. Он находится в свободном плавании, сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Запутавшийся в сетях гренландский кит в Охотском море. Видео © Telegram / Пулемёт Дегтярёва

"Однако ещё надо снять верёвку с верхней челюсти. Для этого требуются специальные инструменты, которые сейчас изготавливаются в срочном порядке", — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

По его словам, эксперты отводят на спасение редкого млекопитающего ещё два-три дня.

Зоолог рассказал о состоянии запутавшегося в сетях в Охотском море редчайшего кита

Зоолог рассказал о состоянии запутавшегося в сетях в Охотском море редчайшего кита

Ранее Лайф сообщал, что операция по спасению гренландского кита продолжается уже четвёртый день. Специалисты предупреждают, что у него начался стресс и накопилась усталость. В мире гренландских китов насчитывается не более 400, поэтому гибель даже одного станет серьёзным уроном для всей охотоморской популяции.

Обложка ©

Telegram / Пулемёт Дегтярёва

Светлана Шумакова

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