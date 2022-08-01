НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 августа, 03:59

Вместо депортации суды начали отпускать украинцев-нарушителей

"Коммерсант": Суды в России начали отменять решения о депортации граждан Украины

Суды в России начали отменять решения о депортации граждан Украины из-за "отсутствия фактической возможности их исполнения". Речь идёт о тех, кто по причине нарушения миграционного законодательства был помещён в центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на экспертов Московской Хельсинкской группы, сейчас лишь в подмосковном ЦВСИГе находится 113 граждан Украины. И не менее 245 человек — в столичных следственных изоляторах. Застрявшие украинцы с документами не могут пересечь госграницу из-за военной спецоперации. Те, у кого их нет, не могут восстановить, так как украинские консульства в России закрыты. В данный момент суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, ещё 30 украинцев выпущены в Санкт-Петербурге. Решаются и случаи в регионах, правда, там они почти единичны.

"Они для украинской власти враги": ВСУ не выпускают харьковчан на освобождённые Россией территории

"Они для украинской власти враги": ВСУ не выпускают харьковчан на освобождённые Россией территории

Ранее Лайф писал, что в Ирландии планируют разместить беженцев с Украины на спортивных объектах. Соответствующие организации одобрили данную инициативу. Около 3500 украинских мигрантов, проживающих в местных студенческих общежитиях, должны будут выехать в ближайшие недели, ведь в скором времени начнётся новый учебный год.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Арина Родионова
  • Новости
  • украинцы
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров