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1 августа, 03:10

Филиппины начали переговоры с Россией о поставках удобрений

Посол России Павлов: Филиппины ведут переговоры о поставках удобрений

Россия и Филиппины начали переговоры о поставках удобрений. Об этом сообщил посол РФ в Маниле Марат Павлов.

"Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут", — приводит РИА "Новости" слова посла.

Он рассказал, что тема поставки удобрений из России поднимается Филиппинами "на самом высоком уровне". Дипломат отметил, что это один из тех товаров, от объёма импорта которого зависит "здоровье" филиппинской экономики.

Президент Филиппин Маркос уделяет первостепенное внимание вопросам продовольственной безопасности, добавил посол. Глава государства сам руководит Минсельхозом.

"При этом, что отрадно, наша страна была названа в качестве одного из основных поставщиков данной продукции", — сказал дипломат.

В США заявили об остром дефиците удобрений и посетовали, что "даже навоза нет"

В США заявили об остром дефиците удобрений и посетовали, что "даже навоза нет"

Как сообщал Лайф, ранее генсек ООН призвал немедленно вернуть продовольствие России и Украины на мировые рынки. Он также предрекал экономический хаос из-за нехватки удобрений.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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