Когда "море едет к вам": Находку затопило из-за мощных ливней
Находку и некоторые другие населённые пункты Приморья затопило из-за мощных ливней
В Приморье объявлено штормовое предупреждение: ливни обрушились на регион этой ночью. Максимальный удар стихии пришёлся по Хасанскому району, Владивостоку, Артёму, посёлку Шкотово, Партизанску, Находке, Лазо. Местные жители публикуют видео с последствиями удара разгулявшейся стихии.
Находку затопило. Видео © Telegram-канал / NHK - Новости Города Находки (Типичная Находка) / PrimaMedia.Приморье
"Вы не едете на море. Море едет к вам", — шутят местные жители в соцсетях.
Так, на кадрах из Находки видно, что на некоторых улицах уже никто не ходит пешком: невозможно из-за глубины образовавшихся потоков. Мужчины под водой проталкивают автомобиль, видна только крыша машины. Горожане просят коммунальные и экстренные службы обратить внимание на такой социально важный объект, как роддом: "Вход в отделение и на выписку только вплавь", — пишут они. Всех, кто собирается в этот город, власти предостерегают от поездки.
Ранее Лайф писал, что несколько дней назад река Дагомыс в Сочи вновь вышла из берегов. Дороги и тротуары полностью затопило водой, а люди на автомобилях пытались отогнать транспорт подальше от разлившейся реки.
Telegram-канал / NHK - Новости Города Находки (Типичная Находка)