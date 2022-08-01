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1 августа, 02:39

Когда "море едет к вам": Находку затопило из-за мощных ливней

Находку и некоторые другие населённые пункты Приморья затопило из-за мощных ливней

В Приморье объявлено штормовое предупреждение: ливни обрушились на регион этой ночью. Максимальный удар стихии пришёлся по Хасанскому району, Владивостоку, Артёму, посёлку Шкотово, Партизанску, Находке, Лазо. Местные жители публикуют видео с последствиями удара разгулявшейся стихии.

Находку затопило. Видео © Telegram-канал / NHK - Новости Города Находки (Типичная Находка) / PrimaMedia.Приморье

"Вы не едете на море. Море едет к вам", — шутят местные жители в соцсетях.

Так, на кадрах из Находки видно, что на некоторых улицах уже никто не ходит пешком: невозможно из-за глубины образовавшихся потоков. Мужчины под водой проталкивают автомобиль, видна только крыша машины. Горожане просят коммунальные и экстренные службы обратить внимание на такой социально важный объект, как роддом: "Вход в отделение и на выписку только вплавь", — пишут они. Всех, кто собирается в этот город, власти предостерегают от поездки.

Жители Геленджика стали свидетелями смерча во время мощного ливня

Жители Геленджика стали свидетелями смерча во время мощного ливня

Ранее Лайф писал, что несколько дней назад река Дагомыс в Сочи вновь вышла из берегов. Дороги и тротуары полностью затопило водой, а люди на автомобилях пытались отогнать транспорт подальше от разлившейся реки.

Обложка ©

Telegram-канал / NHK - Новости Города Находки (Типичная Находка)

Арина Родионова

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