Когда "море едет к вам": Находку затопило из-за мощных ливней

Так, на кадрах из Находки видно, что на некоторых улицах уже никто не ходит пешком: невозможно из-за глубины образовавшихся потоков. Мужчины под водой проталкивают автомобиль, видна только крыша машины. Горожане просят коммунальные и экстренные службы обратить внимание на такой социально важный объект, как роддом: "Вход в отделение и на выписку только вплавь", — пишут они. Всех, кто собирается в этот город, власти предостерегают от поездки.