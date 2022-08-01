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1 августа, 02:01

На Курилах застрелили бродившего по городу медведя

<p>Застреленный в Курильске медведь. Фото © <a href="https://sakhalin.info/news/224646/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sakhalin.info</a></p>

Застреленный в Курильске медведь. Фото © Sakhalin.info

Сотрудники курильского лесничества застрелили медведя, который разгуливал по Курильску. Случилось это на улице Сахалинской около часа ночи 1 августа (17:00 31 июля мск). По оценке лесничих, зверю было около четырёх лет, весил он приблизительно 180–200 кг.

В течение дня поступило пять сообщений о выходе медведя в городскую черту, в том числе его неоднократно видели на Гидростроевской. Только на пятый раз дикое животное удалось выследить, сообщает Sakhalin.info.

У убитого животного был разорван бок. Возможно, медведь получил рану в схватке с другим. В курильском лесничестве отметили, что это уже шестой ликвидированный на Итурупе медведь за июль.

Лесничие отстрелили медведя, растерзавшего мужчину на Курилах

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Лайф сообщал, что ранее в Приморье наградили женщину, отбившую внучку от медведя. Взамен разбитого в схватке с хищником телефона ей подарили новый.

Светлана Шумакова

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