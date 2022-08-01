На Курилах застрелили бродившего по городу медведя

Сотрудники курильского лесничества застрелили медведя, который разгуливал по Курильску. Случилось это на улице Сахалинской около часа ночи 1 августа (17:00 31 июля мск). По оценке лесничих, зверю было около четырёх лет, весил он приблизительно 180–200 кг.

В течение дня поступило пять сообщений о выходе медведя в городскую черту, в том числе его неоднократно видели на Гидростроевской. Только на пятый раз дикое животное удалось выследить, сообщает Sakhalin.info.

У убитого животного был разорван бок. Возможно, медведь получил рану в схватке с другим. В курильском лесничестве отметили, что это уже шестой ликвидированный на Итурупе медведь за июль.