Россиян предупредили о случаях, когда лучше не расплачиваться картой

Существует как минимум две ситуации, в которых лучше не расплачиваться своей основной пластиковой картой. О них рассказала операционный директор финтехплатформы "Фаст ривер" Ксения Артемьева. Первая — онлайн-покупки. Так, подозрение должны вызвать магазины, которые существуют всего несколько месяцев, а также те, о которых в Интернете много негативных отзывов.

"Чтобы обезопасить себя максимально, для любых покупок в Интернете лучше завести виртуальную карту и закидывать на неё только ту сумму, которую вы собираетесь потратить", — советует Артемьева в интервью агентству "Прайм".

Вторая ситуация — поездки за границу. Расплачиваться выпущенными в России пластиковыми картами там непросто — лучше взять с собой наличные, советует эксперт.