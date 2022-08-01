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1 августа, 01:22

Россиян предупредили о случаях, когда лучше не расплачиваться картой

Эксперт Артемьева рассказала, когда расплачиваться банковской картой нельзя

Существует как минимум две ситуации, в которых лучше не расплачиваться своей основной пластиковой картой. О них рассказала операционный директор финтехплатформы "Фаст ривер" Ксения Артемьева. Первая — онлайн-покупки. Так, подозрение должны вызвать магазины, которые существуют всего несколько месяцев, а также те, о которых в Интернете много негативных отзывов.

"Чтобы обезопасить себя максимально, для любых покупок в Интернете лучше завести виртуальную карту и закидывать на неё только ту сумму, которую вы собираетесь потратить", — советует Артемьева в интервью агентству "Прайм".

Вторая ситуация — поездки за границу. Расплачиваться выпущенными в России пластиковыми картами там непросто — лучше взять с собой наличные, советует эксперт.

Россиян предостерегли от выбрасывания банковских карт по истечении срока их действия

Россиян предостерегли от выбрасывания банковских карт по истечении срока их действия

Как ранее писал Лайф, юрист разъяснил, за какие переводы на карту придётся платить налог. Так, к примеру, отправленный родственнику денежный подарок на день рождения не обязывает к выплатам в государственную казну. В интервью Лайфу заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семён Янкевич разобрал этот и другие случаи.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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