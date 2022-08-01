"Разбил в пух и прах": В тоне беседы Си Цзиньпина с Байденом увидели конец однополярного мира
AS: Си Цзиньпин жёстко предостерёг Байдена от вмешательства в ситуацию с Тайванем
Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по ситуации на Тайване, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном. Об этом на страницах журнала American Spectator пишет американский эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
"Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин разбил его в пух и прах". Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора. Если кто-то сомневался в том, что однополярный мир во главе с США закончился, то разговор Байдена и Си Цзиньпина наглядное тому подтверждение", — отмечает автор статьи.
Сообщения в СМИ о содержании беседы политиков наталкивают на мысль, что Си Цзиньпин жёстко, без колебания предостерёг Байдена от вмешательства в ситуацию с Тайванем, пишет Семпа. При этом Белый дом предпочёл не упоминать предупреждение китайского лидера в расшифровке диалога.
Аналитик уверен, что Китай чувствует слабость и разобщённость в Соединённых Штатах, а также учитывает запинки Байдена на пресс-конференциях и падение его рейтинга одобрения в стране до исторического минимума.
Ранее Лайф приводил слова Пушкова, что США не готовы к войне с Китаем. Отказ спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси от визита на Тайвань является моральной победой Китая над Америкой. К тому же данное решение демонстрирует неготовность Вашингтона к военному противостоянию с Пекином.
ТАСС / Selim Chtayti