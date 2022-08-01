Этот процесс необратим: Врач рассказал, чем грозит Чубайсу синдром Гийена – Барре
Врач Кондрахин рассказал, чем опасен выявленный у Чубайса синдром Гийена – Барре
Анатолий Чубайс. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Синдром Гийена – Барре, который диагностировали у бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, приводит к необратимым последствиям. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
"Синдром Гийена – Барре — по сути, острый полирадикулоневрит. Это аутоиммунное заболевание, при котором возникают вялые парезы (когда плохо работает какая-то часть тела), снижается чувствительность. Это повреждение нерва, проявление аутоиммунной агрессии: несколько нервных сплетений повреждаются в результате различных аутоиммунных состояний", — объяснил врач в интервью "Вечерней Москве".
К заболеванию может быть генетическая предрасположенность, либо оно является следствием каких-то других болезней. Сложность синдрома Гийена – Барре заключается в том, что со временем заболевание может принять более серьёзные формы. Последствиями парезов могут стать параличи и полное снижение чувствительности ног.
Кондрахин добавил, что пациентов с таким диагнозом госпитализируют для выравнивания состояния и чтобы избежать последствий.
"Для остановки агрессии применяются различные методы лечения, но надо понимать: когда возникает аутоиммунная реакция, это означает активное воздействие иммунной системы на организм. Она воспринимает здоровые ткани как больные. Этот процесс необратим, его можно только приостановить", — объяснил медик.
Система, связанная с иммунитетом, "всегда находится в балансе". Его нарушение приводит к аутоиммунному процессу, который у каждого человека протекает индивидуально. Присутствие аутоиммунной агрессии сигнализирует, что что-то вышло из-под контроля, дальнейшие осложнения являются лишь вопросом времени. Развитие болезни можно замедлить, но вылечить полностью её сложно, обычно причины развития такой реакции остаются неизвестными, заключил врач.
Ранее Лайф рассказывал, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Он находится в одной из европейских клиник. Синдром может появляться у людей в разном возрасте, но чаще поражает взрослых.