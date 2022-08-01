Этот процесс необратим: Врач рассказал, чем грозит Чубайсу синдром Гийена – Барре

Синдром Гийена – Барре, который диагностировали у бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, приводит к необратимым последствиям. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Синдром Гийена – Барре — по сути, острый полирадикулоневрит. Это аутоиммунное заболевание, при котором возникают вялые парезы (когда плохо работает какая-то часть тела), снижается чувствительность. Это повреждение нерва, проявление аутоиммунной агрессии: несколько нервных сплетений повреждаются в результате различных аутоиммунных состояний", — объяснил врач в интервью "Вечерней Москве".

К заболеванию может быть генетическая предрасположенность, либо оно является следствием каких-то других болезней. Сложность синдрома Гийена – Барре заключается в том, что со временем заболевание может принять более серьёзные формы. Последствиями парезов могут стать параличи и полное снижение чувствительности ног.

Кондрахин добавил, что пациентов с таким диагнозом госпитализируют для выравнивания состояния и чтобы избежать последствий.

"Для остановки агрессии применяются различные методы лечения, но надо понимать: когда возникает аутоиммунная реакция, это означает активное воздействие иммунной системы на организм. Она воспринимает здоровые ткани как больные. Этот процесс необратим, его можно только приостановить", — объяснил медик.

Система, связанная с иммунитетом, "всегда находится в балансе". Его нарушение приводит к аутоиммунному процессу, который у каждого человека протекает индивидуально. Присутствие аутоиммунной агрессии сигнализирует, что что-то вышло из-под контроля, дальнейшие осложнения являются лишь вопросом времени. Развитие болезни можно замедлить, но вылечить полностью её сложно, обычно причины развития такой реакции остаются неизвестными, заключил врач.