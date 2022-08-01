Лимит скорости на трассе Москва – Казань может удивить водителей
Хуснуллин: На трассе Москва – Казань может быть установлен лимит скорости 150 км/ч
На некоторых участках строящейся трассы М-12 Москва – Казань могут разрешить движение со скоростью до 150 км/ч. Об этом заявил заместитель премьер-министра Марат Хуснуллин.
"Там будет средняя скорость до 140 км/ч, а возможно, даже до 150 км/ч. Пока мы базово делаем 120–140 км/ч, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч", — пояснил он в интервью РБК.
Сейчас максимальная разрешённая скорость в России — 130 км/ч. Если на трассе М-12 будет установлен скоростной режим в 150 км/ч, то предполагается, что от Москвы до Казани можно будет доехать за шесть с половиной часов.
Ранее Лайф приводил слова Марата Хуснуллина о том, что на дорожную пятилетку в РФ будет выделено около 13,2 триллиона рублей. Из них 5,4 триллиона — средства Федерального дорожного фонда, 7,2 триллиона — региональные. Ещё 436 миллиардов рублей — деньги Фонда национального благосостояния.