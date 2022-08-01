"Нужно привыкать": Жителей нескольких регионов предупредили об аномальной жаре

В ближайшие дни в Архангельской области, Коми, Ненецком автономном округе, регионах Уральского федерального округа и Якутии ожидается температура выше нормы на пять – восемь градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что там столбики термометров поднимутся до отметки 25–30 градусов.

"Наиболее заметные отклонения от нормы, на пять-шесть градусов, ожидаются на севере Европейской России и Уральского федерального округа. Дело в том, что тёплая часть антициклона будет располагаться на востоке Архангельской области, Коми, Ненецкого автономного округа", — цитирует Вильфанда ТАСС.

Как сказал метеоролог, в указанных регионах воздух будет прогреваться до 30 градусов в течение недели. Жара с температурой на шесть – восемь градусов выше нормы сохранится и в Якутии. На севере прогнозируется 26–27 градусов, в центре — около 30, на востоке — 25–29, на западе — 29–30. Вильфанд также напомнил, что само понятие "аномальное тепло" будет встречаться всё реже, потому что станет климатической нормой.

"Нужно привыкать. Нормы уже другие, мы начали жить в более тёплом климате", — отметил он.