Алжир увидел выгоду в присоединении к БРИКС
Президент Алжира заявил об интересе страны к вступлению в БРИКС
Алжир заинтересован в присоединении к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом заявил президент страны Абдельмаджид Теббун. Его слова приводит агентство Algeria Press Service.
"У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу", — сказал Теббун.
Он отметил, что присоединение к БРИКС позволит Алжиру избежать участия в "биполярных конфликтах".
На вступление в БРИКС в июне 2022 года заявки подали Аргентина и Иран. Позже стало известно, что Египет, Саудовская Аравия и Турция тоже планируют стать членами этого объединения.
Как писал Лайф, в Госдуме объяснили желание стран присоединиться к БРИКС. Депутат Олег Морозов считает, что решение Турции, Египта и Саудовской Аравии говорит о том, что так называемая многополярность начинает воплощаться в реальные процессы, многие страны не желают находиться под влиянием США, Европы и старых экономических структур.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ