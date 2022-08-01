Алжир увидел выгоду в присоединении к БРИКС

Алжир заинтересован в присоединении к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом заявил президент страны Абдельмаджид Теббун. Его слова приводит агентство Algeria Press Service.

"У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу", — сказал Теббун.

Он отметил, что присоединение к БРИКС позволит Алжиру избежать участия в "биполярных конфликтах".

На вступление в БРИКС в июне 2022 года заявки подали Аргентина и Иран. Позже стало известно, что Египет, Саудовская Аравия и Турция тоже планируют стать членами этого объединения.