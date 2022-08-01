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31 июля, 23:32

Алжир увидел выгоду в присоединении к БРИКС

Президент Алжира заявил об интересе страны к вступлению в БРИКС

Алжир заинтересован в присоединении к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом заявил президент страны Абдельмаджид Теббун. Его слова приводит агентство Algeria Press Service.

"У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу", — сказал Теббун.

Он отметил, что присоединение к БРИКС позволит Алжиру избежать участия в "биполярных конфликтах".

На вступление в БРИКС в июне 2022 года заявки подали Аргентина и Иран. Позже стало известно, что Египет, Саудовская Аравия и Турция тоже планируют стать членами этого объединения.

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Как писал Лайф, в Госдуме объяснили желание стран присоединиться к БРИКС. Депутат Олег Морозов считает, что решение Турции, Египта и Саудовской Аравии говорит о том, что так называемая многополярность начинает воплощаться в реальные процессы, многие страны не желают находиться под влиянием США, Европы и старых экономических структур.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Арина Родионова

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