Запад стал притормаживать санкции из-за страха усилить энергокризис

Западные страны придерживают введение новых санкций против России, так как это может усугубить мировой экономический кризис. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте британской газеты Financial Times.

ЕС, напоминает издание, ещё в июне наложил запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, но Великобритания так и не присоединилась к этой инициативе. В мае Лондон, несмотря на договорённости с Брюсселем, также поступил по-своему, ограничившись лишь судами, везущими нефть из РФ в само королевство. Причину этого автор статьи видит в том, что на Западе боятся полного запрета из-за возможного возникновения дефицита предложения. В британском Минфине же газете заявили, что вопрос о новых мерах давления решается.

"Мы готовы ввести новые санкции против России и сотрудничаем с нашими союзниками, чтобы эти меры оказывали максимальное воздействие на российскую экономику", — сказали в ведомстве.

Между тем издание сообщает, что в руководстве США и Великобритании анонсировали введение полного запрета на страхование судов с нефтью из РФ к концу года. Но до этого необходимо установить предельную стоимость такого сырья.

Как писал Лайф ранее, в Британии антироссийские санкции назвали самоубийством для Европы. Там не смогут заменить российские энергоносители, даже из-за отсутствия нужного оборудования, заявил лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа.